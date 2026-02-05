"Zabawa w pochowanego" wraca! Zakrwawiona Samara Weaving w akcji na pierwszym zwiastunie 0

Searchlight Pictures zaprezentowało nowy zwiastun filmu Ready or Not 2: Here I Come, w którym Samara Weaving powraca do roli Grace — bohaterki, która po krwawej nocy z morderczą rodziną męża ponownie zostaje wciągnięta w śmiertelnie niebezpieczną grę. Kontynuacja horrorowej komedii trafi do kin 20 marca 2026 roku.

Fabuła rozpoczyna się chwilę po wydarzeniach z pierwszej części. Grace ledwo uszła z życiem, ale szybko odkrywa, że koszmar wcale się nie skończył — właśnie osiągnęła kolejny poziom przerażającej rozgrywki. Tym razem u jej boku staje dawno niewidziana siostra Faith. Bohaterka ma tylko jedną szansę, by przeżyć, ocalić siostrę i zdobyć tak zwany Wysoki Tron Rady, która potajemnie kontroluje świat. Cztery rywalizujące rody polują na nią, a zwycięzca przejmie absolutną władzę.

Za kamerą ponownie stanęli Matt Bettinelli-Olpin i Tyler Gillett. Scenariusz napisali twórcy oryginału — Guy Busick oraz R. Christopher Murphy. Oprócz Weaving w obsadzie znaleźli się Kathryn Newton, Sarah Michelle Gellar, David Cronenberg, Elijah Wood, Shawn Hatosy, Néstor Carbonell, Kevin Durand oraz Olivia Cheng.

Pierwsza część z 2019 roku okazała się sporym sukcesem — zarobiła ponad 57 milionów dolarów na świecie przy budżecie wynoszącym około 6 milionów.

Źrodło: ComingSoon