Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Po "The Last of Us" Craig Mazin bierze się za "Baldur's Gate 3" - HBO rozwija nowy serial fantasy! 0

HBO szykuje kolejną wysokobudżetową adaptację gry wideo. Po sukcesie "The Last of Us" Craig Mazin ma zająć się serialową wersją "Baldur’s Gate 3", czyli jednego z najbardziej utytułowanych tytułów ostatnich lat. Jak informuje "Deadline", twórca będzie odpowiadał za realizację, scenariusz oraz funkcję showrunnera nowej produkcji.

Wczytywanie... "The Last of Us"

Serial powstaje dla HBO i zostanie osadzony w uniwersum "Dungeons & Dragons". W gronie producentów wykonawczych znaleźli się Jacqueline Lesko, Cecil O'Connor oraz Gabriel Marano z Hasbro Entertainment, a rolę konsultanta obejmie Chris Perkins. Warto odnotować, że Larian Studios, deweloper gry, nie bierze udziału w realizacji serialu.

Kluczową różnicą względem "The Last of Us" będzie podejście do materiału źródłowego. "Baldur’s Gate" nie ma być bezpośrednią adaptacją gry, lecz kontynuacją wydarzeń przedstawionych w trzeciej odsłonie cyklu. Akcja serialu rozegra się bezpośrednio po zakończeniu "Baldur’s Gate 3" i skupi się na konsekwencjach decyzji podjętych w grze. Projekt ma również charakter długofalowy i zamiast zamkniętej historii, HBO planuje rozwijać różnorodne wątki w rozbudowanym świecie przedstawionym, bazując głównie na trzeciej części serii oraz lore "Dungeons & Dragons", zgodnie z umową z Wizards of the Coast.

Mazin nie ukrywa osobistego związku z materiałem. Od 15 lat regularnie prowadzi sesje "Dungeons & Dragons" jako Dungeon Master, a "Baldur’s Gate 3" ukończył w najbardziej wymagającym wariancie rozgrywki, poświęcając grze, jak sam przyznał, blisko 1000 godzin. Serial ma wykorzystywać zarówno znane postacie z gry, jak i zupełnie nowych bohaterów, a twórca planuje skontaktować się z aktorami głosowymi znanymi z gry, aby zaproponować im udział w adaptacji.

Projekt "Baldur’s Gate 3" będzie funkcjonował równolegle do aktorskiego serialu "Dungeons & Dragons: The Forgotten Realms", rozwijanego przez Hasbro Entertainment dla Netfliksa, gdzie producentem jest Shawn Levy.

Źrodło: Deadline