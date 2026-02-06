Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Zdjęcia do 2. sezonu "Szoguna" rozpoczęte 0

Zdjęcia do drugiego sezonu "Szoguna" oficjalnie ruszyły. Produkcja nowej odsłony cenionego serialu historycznego rozpoczęła się w Vancouver i ma potrwać około sześciu miesięcy.

Jak informują lokalne media, na planie pojawili się już Hiroyuki Sanada i Cosmo Jarvis, którzy powracają do swoich ról.

Pierwszy sezon był wierną adaptacją kultowej powieści Jamesa Clavella z 1975 roku, jednak druga seria opowie zupełnie nową historię, bazując jedynie na bohaterach i świecie przedstawionym w książce. Akcja ma przeskoczyć o dekadę do przodu i skupić się na dalszych losach dwóch mężczyzn z odmiennych światów, których losy pozostają ze sobą splecione, w momencie gdy Lord Toranaga podejmuje ostateczne starania, aby zostać szogunem, przywódcą japońskiej klasy wojowników.

Za scenariusz ponownie odpowiadają Rachel Kondo i Justin Marks, którzy byli kluczowymi architektami sukcesu pierwszego sezonu.

Scenografie drugiego sezonu zauważono już w Port Moody, a teren dawnego Flavelle Sawmill, wykorzystywany wcześniej jako port i zamek w Osace, ponownie jest używany przez ekipę.

Do obsady dołączają Masataka Kubota (Hyūga), Jun Kunimura (Gōda), Sho Kaneta (Hidenobu), Asami Kizukawa (Aya) oraz Takaaki Enoki jako Lord Ito. Powracają także m.in. Shinnosuke Abe, Yuko Miyamoto, Fumi Nikaidô, Eita Okuno, Yuka Kouri, Yoriko Dôguchi, Tommy Bastow i Hiroto Kanai. Na ten moment nie potwierdzono, czy w drugim sezonie, choćby we flashbackach, pojawi się Anna Sawai.

