Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Steven Spielberg powraca do prehistorii. Netflix pokazał zwiastun serialu dokumentalnego "Czego nie wiemy o dinozaurach" 0

Netflix zaprezentował oficjalny zwiastun "Czego nie wiemy o dinozaurach", nowego serialu dokumentalnego firmowanego nazwiskiem Stevena Spielberga.

Wczytywanie...

Produkcja powstała pod szyldem Amblin Documentaries, we współpracy z nagradzanym zespołem twórców odpowiedzialnych za "Życie na planecie Ziemia" z 2023 roku. W projekt zaangażowane jest również Silverback Films.

Serial stanowi epicką podróż do prehistorycznego świata, ukazując wzlot i upadek dinozaurów na przestrzeni setek milionów lat. Kluczową rolę odgrywa zaawansowana warstwa wizualna. Efekty CGI przygotowało renomowane studio Industrial Light & Magic (ILM).

Narratorem serii jest Morgan Freeman, laureat Oscara, który prowadzi widzów przez historię jednego z największych imperiów w dziejach natury.

Showrunnerami projektu są Dan Tapster, Keith Scholey oraz Alastair Fothergill, a za reżyserię odpowiada Nick Shoolingin-Jordan. W gronie producentów wykonawczych znaleźli się wspomniani Steven Spielberg i Keith Scholey, a także Darryl Frank oraz Justin Falvey.

Czteroodcinkowy serial "Czego nie wiemy o dinozaurach" zadebiutuje na platformie Netflix 6 marca.

Źrodło: Netflix