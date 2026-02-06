Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"The Grand Tour" wraca na Prime Video z nowymi prowadzącymi 0

Prime Video oficjalnie zaprezentowało prowadzących nowej odsłony programu "The Grand Tour". Gospodarzami formatu zostali Francis Bourgeois – znany miłośnik kolei i osobowość internetowa, a także James Engelsman i Thomas Holland, twórcy cenionego kanału motoryzacyjnego "Throttle House" na YouTube.

Nowa ekipa poprowadzi sześcioodcinkową serię, w której twórcy, podróżując po różnych zakątkach świata, będą mierzyć się z pytaniami i wyzwaniami ze świata motoryzacji, często balansującymi na granicy powagi i świadomego absurdu. Program zakłada testowanie samochodów w ekstremalnych warunkach oraz konfrontowanie ich z wymagającymi terenami i lokalną specyfiką odwiedzanych miejsc.

"The Grand Tour" powraca dwa lata po tym, jak Jeremy Clarkson, Richard Hammond i James May zakończyli swoją wieloletnią przygodę z formatem, symbolicznie żegnając się z widzami w Botswanie. Nowa seria ma zachować ducha programu, jednocześnie otwierając go na nową generację prowadzących i widzów.

W zapowiedzianych odcinkach prowadzący przemierzą m.in. angolską pustynię samochodami wyścigowymi, przyjrzą się kulturze motoryzacyjnej Malezji oraz odwiedzą Kalifornię, gdzie testowane będą najnowsze amerykańskie samochody sportowe. Za produkcję odpowiada Studio Lambert.

Prime Video podkreśla, że nowa odsłona "The Grand Tour" ma łączyć szacunek dla dziedzictwa marki z nową energią i świeżą perspektywą. Premiera serii zaplanowana jest jeszcze na ten rok, a program trafi do widzów w ponad 240 krajach na całym świecie.

Źrodło: Prime Video / informacja prasowa