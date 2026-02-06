Wybrano nowego odtwórcę doktora Caligari! Studio Anton bierze się za remake klasyka 0

Moda na remake trwa w najlepsze i nawet taki klasyk jak Gabinet doktora Caligari nie zostanie oszczędzony. Film uważany za pierwszy horror w historii kina dostanie nową wersję, dzięki studiu Anton i braciom Dowdle. Wybrano już aktora, który wcieli się w tytułowego bohatera.

Doktora Caligari zagra Michael Shannon. Będzie on musiał zmierzyć się z legendą kina Wernerem Kraussem, który wcielił się w tą postać w filmie z 1920 roku. Shannon ma szansę sprostać wyzwaniu. To utalentowany aktor, który już dwukrotnie nominowany był do Oscara za drugoplanowe role w Droga do szczęścia oraz Zwierzęta nocy.

Remake Gabinetu doktora Caligari wyreżyseruje John Erick Dowdle. Będzie on pracował na podstawie scenariusza własnego i jego brata Drew Dowdle'a, który jest także jego partnerem producenckim. Studio Anton w pełni finansuje projekt oraz będzie zajmować się jego światową sprzedażą na nadchodzącym European Film Market w Berlinie.

Nie wiemy czy bracia Dowdle zamierzają mocno ingerować w historię i charakterystykę postaci. Takie szczegóły nie są na razie znane. Obecnie poznaliśmy jedynie pokrótce zarys fabuły. Shannon wcieli się w wędrownego lekarza hipnotyzera, który wraz z zaprzyjaźnionym lunatykiem podróżuje od miasta do miasta pozostawiając za sobą ślad złożony z makabrycznych morderstw.

Bracia Dowdle już od jakiegoś czasu myśleli o realizacji tego remake’u i od początku w roli tytułowego doktora widzieli właśnie Shannona.

Pracując z Michaelem Shannonem przy wielu projektach, mój brat i ja widzieliśmy na własne oczy, jak niepokojącą intensywność potrafi wnieść nawet w najprostsze momenty, Myśl o zobaczeniu go jako przerażającego doktora Caligari stała się dla nas obsesją. Zaufanie i kreatywne skróty, które razem zbudowaliśmy, pozwolą nam wejść głębiej i odważniej, gdy na nowo wyobrazimy sobie ten kultowy klasyk niemieckiego ekspresjonizmu przed współczesną publicznością. Nie mógłbym być bardziej podekscytowany, że mogę ożywić ten koszmar razem z nim powiedział John Erick Dowdle.

Początek zdjęć do filmu planowany jest na czerwiec 2026 roku. Data jego premiery pozostaje na razie nie znana.

Źrodło: Variety