Steve Carell w kolejnej komediowej produkcji - zobacz zwiastun serialu "Rooster" 0

Steve Carrell, aktor który już nie raz udowodnił, że najlepiej czuje się w produkcjach komediowych, właśnie w takiej powraca. HBO Max prezentuje zwiastun serialu Rooster, gdzie Carrell postara się pomóc rozbitej po miłosnym zawodzie córce.

Wczytywanie... Rory Scovel, Steve Carell i Maximo Salas, "Rooster"

Rooster to ksywka bohatera, w którego wciela się Carrell. Jest on wykładowcą na uczelni oraz pisarzem. Studenci nazywają go Rooster, bowiem tak właśnie nazywa się bohater jego bestsellerowych powieści. Akcja serialu rozgrywa się na kampusie uniwerysteckim i skupia na skomplikowanej relacji ojca i córki (w tej roli Charly Clive). Mężczyzna przychodzi na kampus, aby pomóc córce, którą mąż (Phil Dunster) zostawił dla jednej ze studentek (Lauren Tsai).

Zaprezentowany materiał daje nam pogląd na kilka komediowych scen i sytuacji prezentując jaki charakter będzie miał serial.

Rooster został wyprodukowany przez Warner Bros. Television. Bill Lawrence oraz Matt Tarses są showrunnerami oraz producentami wykonawczymi serii. Odtwórca głównej roli Steve Carell jest także producentem wykonawczym serialu. Obsadę uzupełniają Danielle Deadwyler, Connie Britton, Rory Scovel, Maximo Salas i John C. McGinley.

Na serial składa się 10 odcinków. Jego premiera na HBO Max już 8 marca 2026 roku.

Poniżej kilka z zaprezentowanych wraz z zwiastunem kadrów z serialu:

Wczytywanie... Charly Clvie i Phil Dunster

Wczytywanie... Danielle Deadwyler i Steve Carell

Wczytywanie... Charly Clive i Phil Dunster

Wczytywanie... Phil Dunster i Lauren Tsai

Wczytywanie... Steve Carell i Charly Clive

Źrodło: Deadline, HBO Max Polska