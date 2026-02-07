Austin Butler wcieli się w Lance'a Armstronga. Nadchodzi nowa biografia kolarza 0

Po roli króla Rock 'n' Rolla w filmie Elvis z 2022 roku, nominowany do Oscara Austin Butler został zaangażowany do kolejnej biografii. Tym razem utalentowany aktor wcieli się w słynnego kolarza Lance'a Armstronga.

Wczytywanie... Austin Butler, kadr z filmu "Elvis"

Butler podpisał już kontrakt na rolę w filmie, który wyreżyseruje Edward Berger. Scenariusz biografii pisze Zach Baylin. Producentami są Berger, Scott Stuber i Nick Nesbit. Projekt nie posiada na razie oficjalnego tytułu.

Kiedyś uważany za jednego z największych kolarzy wszech czasów, Lance Armstrong stracił prestiż w 2012 roku, gdy udowodniono, że przez całą karierę używał środków dopingujących. W związku z tym pozbawiono go wszystkich tytułów Tour de France i ostatecznie wykluczono go z oficjalnych wyścigów kolarskich.

Obecnie trwa walka przetargowa między studiami i platformami streamingowymi zainteresowany prawami do projektu. Nie zdradzono jednak kto przoduje w tej walce.

To nie będzie pierwszy raz, gdy historia Armstronga zostanie zaadaptowana na duży ekran. W 2015 roku Stephen Frears wyreżyserował film Strategia mistrza, w którym Ben Foster wcielił się w byłą legendę wyścigów. Kolarz jednak w żaden sposób nie był zaangażowany w ten projekt.

Nadchodzący film będzie śledził całe życie oraz karierę Armstronga. To pierwszy raz, gdy Armstrong podpisał zgodę na swoje prawa do życia i pomoże je rozwijać, ale nie będzie produkował.

Źrodło: Dark Horizons