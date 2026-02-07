Sophie Turner na nowych materiałach z planu "Tomb Raider" 0

Od paru tygodni trwają prace na planie serialowej adaptacji gry "Tomb Raider". Projekt powstaje dla Prime Video. W sieci pojawiły się nowe zakulisowe materiały pokazujące nam odtwórczynię tytułowej roli – Sophie Turner w akcji.

Alicia Vikander, kadr z filmu "Tomb Raider"

Sophie Turner, aktorka znana z Gry o tron, jest trzecią odtwórczynią postaci Lary Croft w wersji aktorskiej, po Angelinie Jolie i Alicii Vikander. W obsadzie znajdują się także Sigourney Weaver, Martin Bobb-Semple, Jason Isaacs, Bill Paterson, Celia Imrie, Jack Bannon, John Heffernan, Paterson Joseph, Sasha Luss, Juliette Motamed oraz August Wittgenstein.

Zaprezentowane ujęcia pokazują aktorkę w scenach akcji jako Larę Croft. Widzimy ją w trakcie spadochronowego lądowania nad wodą w zalesionym terenie. Pozostałe kadry i materiał wideo ukazuje Turner przechadzającą się po lesie. Patrząc po jej ubiorze prawdopodobnie jest tuż przed lub tuż po spadochronowym lądowaniu.

Serial został stworzony, napisany i wyprodukowany przez showrunnerkę Phoebe Waller-Bridge, która jest związana z projektem od ponad trzech lat. Producentami wykonawczymi są również współshowrunner Chad Hodge i reżyser Jonathan Van Tulleken.

Fabularne szczegóły serialu podobnie jak jego oficjalny tytuł cały czas pozostają w tajemnicy. Wiemy jedynie, że projekt będzie epicką przygodą rozgrywającą się w różnych zakątkach świata. Data premiery projektu Tomb Raider również nie jest jeszcze znana.

Źrodło: X