Isabela Merced gwiazdą nowej adaptacji serii gier "The House of the Dead"
Isabela Merced została postawiona na czele nowej filmowej adaptacji gry "The House of the Dead" opartej na serii gier SEGA.
Reżyser franczyzy "Resident Evil", Paul W.S. Anderson wyreżyseruje film oparty na horrorowej strzelance z 1997 roku, która była jednym z pierwszych dzieł przemieniających zombie w szybkie stworzenia.
W grze gracze wcielają się w agentów AMS, agencję rządową odpowiedzialną za udaremnienie działań organizacji zagrażających światu. W pierwszym wydaniu gry agenci badają tajne laboratorium szalonego dr Curiena, który zamienił ludzi w zombie.
Jak podaje portal Dark Horizons film jest "priorytetem najwyższej klasy Segi" po sukcesie "Sonic the Hedgehog". Sega chce uczynić go jak najbardziej "immersyjnym" oraz z historią rozgrywającą się w czasie rzeczywistym.
"The House of the Dead" to gra, którą kocham od wielu lat i jestem niesamowicie zachwycony, że mogę przenieść ją na wielki ekran z tak ekscytującym talentem w centrum jak Isabela. Wyobrażamy sobie to jako początek przełomowej serii, która będzie mogła eksplorować bogaty świat […]
Anderson będzie produkować razem z Jeremym Boltem, Toru Nakaharą, Dmitrim M. Johnsonem, Michaelem Lawrencem Goldbergiem i Timothym I. Stevensonem.
Światło dzienne ujrzała już jedna filmowa wersja gry z 2003 roku stworzona przez reżysera Uwe Bolla. Nie przenosiła ona jednak na ekran konkretnej fabuły żadnej części gry, czerpiąc jedynie z motywu zombie. Film ten został bardzo mocno skrytykowany i uznany za jeden z najgorszych powstałych na podstawie gier.
Źrodło: Dark Horizons
