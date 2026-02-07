Tramell Tillman w filmie "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"? Nowe doniesienia o tajemniczej roli 0
Jedna z niewiadomych dotyczących obsady nadchodzącego filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" może być bliższa rozwiązania. Jak informuje "Nexus Point News", Tramell Tillman ma wcielić się w postać Williama Metzgera, mało znanego złoczyńcy z uniwersum X-Men.
Według źródeł portalu Metzger miałby pełnić funkcję szefa Department of Damage Control w Marvel Cinematic Universe. To właśnie ta instytucja była antagonistą w niedawno udostępnionym serialu "Wonder Man", co sugeruje spójne rozwijanie wątku w ramach MCU. Doniesienia mówią również o wieloobrazowej umowie Tillmana, co potencjalnie otwiera drogę do kolejnych występów bohatera, m.in. w planowanym filmie o X-Menach.
W komiksach Marvela William Metzger przewodził Anti-Mutant Militia w miniserii "X-Men: Children of the Atom", a jego historia zakończyła się tragicznie z rąk Magneto. Na ten moment brak jednak oficjalnego potwierdzenia, czy filmowa wersja postaci będzie wierną adaptacją materiału źródłowego.
"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" reżyseruje Destin Daniel Cretton. Scenariusz napisali Chris McKenna i Erik Sommers. W obsadzie znaleźli się m.in. Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Mark Ruffalo, Jon Bernthal, Michael Mando, Sadie Sink oraz Liza Colón-Zayas.
Premiera widowiska "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" zaplanowana jest na 31 lipca 2026 roku.
