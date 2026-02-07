"Sonic the Hedgehog 4" - nowe szczegóły dotyczące Amy Rose 0

Czwarta odsłona filmowej serii "Sonic the Hedgehog" od Paramount Pictures powoli zbliża się do premiery zaplanowanej na marzec przyszłego roku. Produkcja ma wprowadzić do kinowego uniwersum jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci z gier, czyli Amy Rose.

Wczytywanie...

Różowy jeż, znany z charakterystycznego młota, został już subtelnie zapowiedziany w scenie po napisach końcowych "Sonic 3: Szybki jak błyskawica", gdzie pojawił się u boku licznych wersji Metal Sonica. Choć studio nie ujawniło jeszcze oficjalnych informacji fabularnych, od dłuższego czasu spekuluje się, że nowy film może czerpać inspirację z gry "Sonic CD", w której debiutują zarówno Amy, jak i Metal Sonic, a istotną rolę odgrywa motyw podróży w czasie.

Nowe światło na fabułę rzuca jednak raport opublikowany przez Daniela Richtmana. Według jego informacji, filmowa wersja Amy ma pochodzić z alternatywnej przyszłości lub innej Ziemi, w której świat znajduje się pod rządami Robotnika i Metal Sonica. Bohaterka ma cofnąć się w czasie, aby zapobiec temu scenariuszowi. Taka interpretacja znacząco odbiega od pierwowzoru znanego z gier, gdzie Amy przedstawiana jest jako mieszkanka Little Planet, podróżująca w czasie wraz z Sonikiem. Co więcej, zapowiadany wątek fabularny jest bliższy historii Silvera the Hedgehog, co rodzi spekulacje, że ta postać może w ogóle nie pojawić się w filmowej serii.

Według doniesień Paramount ma również rozważać zatrudnienie aktorki z najwyższej ligi, która użyczy głosu Amy Rose. Do swoich ról mają natomiast powrócić Ben Schwartz (Sonic), Colleen O'Shaughnessey (Tails) oraz Idris Elba (Knuckles).

Źrodło: darkhorizons.com