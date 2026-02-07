Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Kino Kobiet w Heliosie z filmem "Wichrowe Wzgórza" 0

Kino Kobiet to zawsze ciekawy film specjalnie dobrany do żeńskiej widowni, poprzedzony licznymi atrakcjami organizowanymi tuż przed seansem na sali kinowej.

Fantastyczna, luźna atmosfera seansu ma już swoje stałe fanki! Nie ma takiej drugiej imprezy, która byłaby skupiona wyłącznie na kobietach! Z myślą o Was, Drogie Panie, Helios dobera film wieczoru oraz atrakcje przed seansem filmowym.

Drogie Panie, 11 lutego widzimy się na kolejnym pokazie Kina Kobiet z filmem "Wichrowe wzgórza". Margot Robbie i Jacob Elordi wcielają się w Cathy i Heathcliffa, których zakazana, romantyczna namiętność z czasem staje się toksyczna. Film jest monumentalną opowieścią o pożądaniu, miłości i szaleństwie.

W lutym Helios zaprasza w strojach we wrzosowych kolorach.

Źrodło: Helios / informacja prasowa