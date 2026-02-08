Propaganda i codzienne życie w Rosji na zwiastunie "Pan Nikt kontra Putin" 0

Nadchodzi Hit festiwalu Sundance (Specjalna Nagroda Jury) i duński kandydat do Oscara. Prezentujemy polską zapowiedź filmu dokumentalnego Pan Nikt kontra Putin.

Pasza jest nauczycielem w małym miasteczku na Uralu. Pracuje w tej samej szkole, do której sam uczęszczał. Lubi Karabasz z jego sowieckimi budynkami i oddaleniem od metropolii. Przede wszystkim jednak ceni sobie ciekawość i entuzjazm swoich uczniów, których często filmuje jako szkolny kronikarz. Jego gabinet jest bezpieczną przystanią dla punków i innych buntowników. Jednak wszystko zmienia się, gdy po agresji na Ukrainę Putin wprowadza patriotyczną politykę, która skutkuje militaryzacją szkół w Rosji. Pasza kontynuuje kronikarską pracę, filmując narzucony uczniom dryl wojskowy, deklaracje lojalności nauczycieli, strach i niepewność całego miasteczka.

Za reżyserię odpowiada David Borenstein, a film trafi do naszych kin już 27 lutego 2026 roku.

Źrodło: Against Gravity