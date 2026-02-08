Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Zmarł Edward Linde-Lubaszenko, wybitny aktor teatralny, filmowy i telewizyjny, reżyser oraz pedagog. Informację o jego śmierci przekazała w niedzielę rodzina artysty. Miał 86 lat.

Edward Linde-Lubaszenko przez dekady pozostawał jedną z kluczowych postaci polskiego teatru i kina. Od 1973 roku był związany ze Starym Teatrem w Krakowie, gdzie stworzył ponad 50 ról, a od 2004 roku występował tam jako aktor senior. W całej karierze zagrał w ponad 70 filmach, ponad 110 przedstawieniach teatralnych oraz przeszło 80 spektaklach Teatru Telewizji.

Artysta współpracował z najważniejszymi twórcami polskiego teatru i filmu, wśród których znaleźli się m.in. Władysław Pasikowski, Jerzy Jarocki, Andrzej Wajda, Kazimierz Kutz i Krzysztof Zanussi. Dla szerokiej publiczności pozostaje pamiętny przede wszystkim z ról w filmach "Psy", "Kroll" i "Róża". W 1993 roku wystąpił również w "Liście Schindlera" Stevena Spielberga. W późniejszym okresie kariery regularnie pojawiał się także w popularnych serialach telewizyjnych, m.in. "M jak miłość" oraz "Barwach szczęścia".

Źrodło: Polska Agencja Prasowa SA