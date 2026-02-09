"Project Hail Mary" pokazuje pełnię mocy – finałowy zwiastun zapowiada widowiskowe sci-fi z Goslingiem 0

Już w marcu 2026 na wielkich ekranach pojawi się jedno z najbardziej wyczekiwanych sci-fi ostatnich lat — Project Hail Mary. Nowy film przygodowy w reżyserii Phila Lorda i Christophera Millera zabiera widzów w nieznane, gdzie na szali stoi los całej ludzkości. Zobaczcie finałową zapowiedź.

Wczytywanie...

W głównej roli widzimy Ryana Goslinga jako Dr. Rylanda Grace’a — naukowca, który budzi się samotnie na pokładzie statku kosmicznego, nie pamiętając, jak się tam znalazł. Finalny zwiastun obrazu ujawnia, że Grace musi nie tylko odzyskać wspomnienia, ale także rozwiązać zagadkę groźnej substancji zagrażającej Słońcu i w konsekwencji Ziemi.

W trakcie swojej misji bohater natrafia na niespodziewanego towarzysza — obcą formę życia, z którą nawiązuje niecodzienną relację. To właśnie ta nietypowa współpraca zdaniem wielu widzów wynosi Project Hail Mary ponad standardowe kino science fiction.

Oficjalny opis filmu brzmi:

Nauczyciel nauki Ryland Grace (Ryan Gosling) budzi się na statku kosmicznym wiele lat świetlnych od domu, nie pamiętając kto jest ani jak się tam znalazł. W miarę jak jego pamięć wraca, odkrywa swoją misję: rozwiązać tajemnicę tajemniczej substancji powodującej, że słońce gaśnie. Aby uratować Ziemię przed wyginięciem, będzie musiał sięgnąć po swoją wiedzę naukową i niekonwencjonalne pomysły… a nieoczekiwana przyjaźń może sprawić, że nie będzie musiał robić tego sam.

Oprócz Goslinga na ekranie zobaczymy również Sandrę Hüller jako Evę Strait, Lionela Boyce’a w roli Steve’a Hatcha, Kena Leunga jako Yáo Li-Jie oraz Milanę Vayntrub jako Olesyę Ilyukhinę. Film powstał na podstawie bestsellerowej powieści Andy’ego Weira.

Film trafi do kin 20 marca 2026 dzięki Amazon MGM Studios.

Źrodło: ComingSoon