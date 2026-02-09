Kultowy Ghostface kontra prawo — kontrowersje mogą opóźnić "Krzyk 7" 0

Data premiery filmu Krzyk 7 — 27 lutego 2026 roku — może być niepewna. Wszystko przez spór prawny dotyczący ikonicznej maski Ghostface, która od dekad towarzyszy serii i stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli współczesnego kina grozy.

W tym tygodniu w sądzie federalnym w Kalifornii złożono pozew, który może mieć wpływ na Krzyk 7. Spyglass Media Group i Paramount Pictures postanowiły pójść do sądu przeciwko firmie Alterian Ghost Factory — warsztatowi efektów specjalnych z Los Angeles, który twierdzi, że ma prawa własności do oryginalnej maski Ghostface. Studios domagają się od sądu orzeczenia, że Alterian jest w błędzie.

Według pozwu, Alterian rzekomo przez trzydzieści lat świadomie zaniechał jakichkolwiek działań w sprawie swoich domniemanych praw do maski, mimo że była ona kluczowym elementem wszystkich części Krzyku. Z kolei prawnik Alteriana, Brian Wheeler, oświadczył, że jego klient zamierza wnieść własne roszczenia.

Historia maski Ghostface jest dosyć zawiła. Legendarna maska została odnaleziona przez jednego z producentów pierwszego filmu w opuszczonym domu w Kalifornii podczas poszukiwań lokalizacji zdjęciowych. Produkcja potem uzyskała licencję na użycie projektu od firmy Fun World, która w latach 90. produkowała maski na rynek kostiumowy. Alterian twierdzi jednak, że to oni stworzyli pierwotny projekt maski, i że Fun World nie miało prawa licencjonować jej wykorzystania.

Paramount i Spyglass argumentują, że Alterian utracił wszelkie prawa do dochodzenia roszczeń, ponieważ przez trzy dekady nie podjął żadnych kroków, by się o nie upominać. Alterian wysłał co prawda listy do Fun World w 2024 roku, twierdząc, że posiada oryginalne prawa autorskie, ale firma Fun World odpowiedziała, że pracowała z rzeźbiarzem z Hongkongu nad nową linią masek, co dodatkowo komplikuje sprawę.

Na ten moment nie jest jasne, czy ten prawny spór faktycznie opóźni premierę najnowszej części serii. Oficjalna data pozostaje 27 lutego 2026, a studia filmowe utrzymują, że póki co nie spodziewają się zmian, chyba że sąd podejmie niespodziewane decyzje.

Źrodło: The Hollywood Reporter