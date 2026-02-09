Nowy zwiastun "Supergirl": Kara Zor-El poznaje Krypto 0

Super Bowl okazał się nie tylko świętem sportu, ale i gratką dla fanów superbohaterów – Warner Bros. i DC Studios ujawnili nowy trailer filmu Supergirl z Milly Alcock w roli tytułowej.

Zwiastun przenosi widzów na Krypton, zanim planeta została zniszczona, pokazując młodą Karę Zor-El i moment, gdy pierwszy raz spotyka Krypto, Superpsa – jeszcze jako szczeniaka. W tle pojawiają się dramatyczne obrazy świata na krawędzi zagłady i pełne ognia ujęcia, które podkreślają brutalność tamtego końca.

Ten nowy materiał pokazuje, że Supergirl w wersji DC Studios to postać znacznie bardziej złożona niż jej poprzedniczki — nie jest to cukierkowa bohaterka. Zamiast tego widzowie zobaczą kobietę z własnymi wewnętrznymi demonami, która potrafi zmierzyć się z każdym przeciwnikiem i nie boi się brutalnej rzeczywistości.

Alcock wcześniej pojawiła się już jako Kara na końcu filmu Superman. Film, w reżyserii Craiga Gillespie’a, powstaje na podstawie popularnej serii komiksów Supergirl: Woman of Tomorrow i otrzymał datę premiery: 26 czerwca 2026 roku.

Źrodło: Deadline