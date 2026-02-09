Spielberg wraca do kosmitów! Nowa zapowiedź "Dnia Objawienia" prosto z Super Bowl 0

Fabularne szczegóły wciąż są szczelnie strzeżone, ale oficjalny opis zwiastuje potężną intrygę: Gdybyś odkrył, że nie jesteśmy sami… gdyby ktoś ci to udowodnił — czy to by cię przeraziło? Tego lata prawda należy do siedmiu miliardów ludzi. Zbliżamy się do… Dnia Objawienia.

Dzień Objawienia to pierwszy film Spielberga po Fabelmanów – autobiograficznej produkcji z 2022 roku, która zdobyła aż siedem nominacji do Oscara. Obok Emily Blunt w obsadzie znaleźli się m.in. Josh O’Connor, Colin Firth, Eve Hewson i Colman Domingo.

Reżyser sam wpadł na pomysł tej historii, a scenariusz napisał jego długoletni współpracownik David Koepp. Spielberg jest też jednym z producentów filmu, który powstaje w ramach jego studia Amblin Entertainment.

Film trafi do kin 12 czerwca 2026 roku.

Źrodło: Deadline