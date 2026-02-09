Super Bowl 2026: Tytułowi bohaterowie pędzą przez śnieg w zwiastunie "Star Wars: The Mandalorian and Grogu" 0

Podczas Super Bowl 2026 pojawił się długo wyczekiwany nowy klip do filmu The Mandalorian and Grogu, kontynuacji popularnego serialu Disney+ The Mandalorian.

Wczytywanie...

Na klipie możemy zobaczyć Din Djarina i Grogu w epickiej pogoni przez galaktykę, a akcja zwiastuna rozgrywa się w malowniczych, śnieżnych krajobrazach.

Pedro Pascal ponownie wciela się w tytułowego Mandalorianina, a u jego boku pojawia się Grogu – jego młody uczeń. Film wprowadza także nowe postacie, w tym Sigourney Weaver, a głosu Rotcie, synowi Jabby Hutta, użyczy Jeremy Allen White.

Filmu rozgrywa się po upadku Imperium, kiedy rozproszeni imperialni władcy nadal zagrażają galaktyce. Młoda Nowa Republika, by chronić osiągnięcia Rebelii, prosi o pomoc legendarnego łowcę nagród Din Djarina i jego ucznia Grogu.

Reżyserem produkcji jest Jon Favreau, twórca oryginalnego serialu, współtworzył także scenariusz razem z Dave’em Filonim. Obaj pełnią również rolę producentów, razem z Kathleen Kennedy i Ianem Bryce’em.

Choć pojawiły się spekulacje, czy serial The Mandalorian będzie kontynuowany po premierze filmu, Favreau ujawnił magazynowi Empire, że scenariusze czwartego sezonu wciąż leżą na jego biurku. Star Wars: The Mandalorian and Grog trafi do kin 22 maja 2026 roku.

Źrodło: ComingSoon