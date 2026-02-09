Film dokumentalny "Edyta Górniak" już 5 marca tylko w SkyShowtime 0

Serwis SkyShowtime ujawnił dziś oficjalny plakat oraz datę premiery oryginalnego filmu dokumentalnego "Edyta Górniak". Już 5 marca obie części nowej produkcji dokumentalnej SkyShowtime dostępne będą wyłącznie w tym serwisie.

Wczytywanie...

Film "Edyta Górniak" to osobista, subtelna i wielowymiarowa opowieść przedstawiająca kulisy życia jednej z najważniejszych artystek polskiej sceny muzycznej. Dokument pozwala zanurzyć się w świecie wybitnej wokalistki, na który składała się zarówno spektakularna kariera, jak i codzienność kobiety i matki. Opowieść odsłania nieoczywiste kontrasty między tymi dwoma światami, pozwalając lepiej poznać fascynującą osobowość dziewczyny, która ze skromnego podwórka w Ziębicach dotarła na światowe sceny. Film jest osobistą opowieścią o kobiecej mocy, odwadze, wybaczaniu, miłości i sile nadziei, które pozwalają stawić czoło trudnym doświadczeniom i pomagają wytrwać w podróży przez życie. To opowieść o wyboistej drodze ku radości, spełnieniu i odnajdowaniu spokoju w naturze. Dokument zawiera unikatowe materiały archiwalne, które rzucają nowe światło na życie artystki i pozwalają spojrzeć na nie z nieznanej dotąd perspektywy.

Edyta Górniak karierę rozpoczęła jako artystka musicalowa, występując na scenach znanych polskich teatrów, a już w wieku 19 lat wystąpiła na nowojorskim Broadwayu. Jej udział w pierwszym, historycznym dla Polski Konkursie Piosenki Eurowizji w 1994 roku i wykonanie piosenki „To nie ja” zapoczątkowały jej niezwykłą karierę w Polsce i zagranicą. Jest laureatką wielu najważniejszych polskich i międzynarodowych nagród, wyróżnień i tytułów muzycznych oraz konkursów i festiwali. Ze względu na niespotykaną wrażliwość artystyczną, charyzmę oraz niezwykle szeroką skalę głosu, niejednokrotnie porównywana była z najważniejszymi wokalistkami w historii muzyki światowej.

Za produkcję dwuczęściowego filmu dokumentalnego SkyShowtime "Edyta Górniak" odpowiada Michał Brożonowicz z Constantin Entertainment Polska. Producentką wykonawczą Agata Chwaszczewska, a reżyserką Aleksandra Machnik.

"Edyta Górniak" to obok serialu "Krychowiak: krok od szczytu" kolejna polska produkcja dokumentalna realizowana na zamówienie SkyShowtime. Na 2026 rok serwis zapowiedział także premiery innych lokalnych produkcji oryginalnych – trzymającego w napięciu serialu "Morfeusz" oraz kontynuacji historii bohaterów "Ślebody", czyli serialu "Pionek" (tytuł roboczy).

Źrodło: SkyShowtime / Informacja prasowa