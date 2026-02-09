Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"The Adventures of Cliff Booth" z pierwszym teaserem. Fincher i Pitt wkraczają do świata Tarantino 0

Zapowiedź produkcji w reżyserii Davida Finchera wyemitowano podczas tegorocznej transmisji Super Bowl, jednak do sieci trafiło nagranie tego teasera. Możliwe, że niebawem platforma wrzuci oficjalnie na swoje kanały owy materiał:

Fabuła skupi się na postaci Cliffa Bootha, granego ponownie przez Brada Pitta. Akcja ma toczyć się kilka lat po wydarzeniach z filmu Quentina Tarantino. Były kaskader i dubler Ricka Daltona pracuje teraz jako hollywoodzki "fixer", zajmujący się rozwiązywaniem problemów ludzi z branży.

Scenariusz powstał pierwotnie z myślą o samodzielnej reżyserii przez Tarantino, jednak twórca ostatecznie odłożył projekt. Do realizacji przekonał go Brad Pitt, a za kamerą stanął David Fincher.

W obsadzie znaleźli się m.in. Scott Caan, Elizabeth Debicki, Yahya Abdul-Mateen II, Carla Gugino, Holt McCallany, Corey Fogelmanis, JB Tadena, Peter Weller oraz Timothy Olyphant. Za zdjęcia odpowiada stały współpracownik Finchera, Erik Messerschmidt.

Według informacji podawanych przez twórców, budżet filmu ma wynosić około 200 milionów dolarów, co czyni go najdroższym projektem w karierze zarówno Tarantino, jak i Finchera.

"The Adventures of Cliff Booth" ma trafić do kin oraz na platformę Netflix w 2026 roku.

