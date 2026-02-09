Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Minionki znów w akcji. Zwiastun "Minionków i straszydeł" zapowiada kolejną katastrofę

Universal Pictures i studio Illumination zaprezentowały pierwszy oficjalny zwiastun filmu "Minionki i straszydła". To trzecia odsłona spin-offowej serii o Minionkach i zarazem siódma część całego uniwersum zapoczątkowanego przez "Jak ukraść Księżyc".

Nowa produkcja ma opowiadać o tym, jak Minionki podbiły Hollywood, zostały gwiazdami kina, straciły wszystko, a następnie niechcący sprowadziły na świat potwory. Ostatecznie bohaterowie będą musieli zjednoczyć siły, aby naprawić chaos, który sami wywołali.

Za reżyserię odpowiada nominowany do Oscara Pierre Coffin, współtwórca pierwszych trzech części "Jak ukraść Księżyc" oraz pierwszego filmu o Minionkach, a zarazem głos większości żółtych bohaterów. Scenariusz napisał Brian Lynch wspólnie z Coffinem.

Pierwotnie premiera filmu "Minionki i straszydła" planowana była na czerwiec 2027 roku, jednak studio zdecydowało się przyspieszyć ją o pełny rok. Film trafi do kin 1 lipca.

Źrodło: Illumination i Universal Pictures