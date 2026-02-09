Uwe Boll wypowiada wojnę i zbiera fundusze na sequel "Domu śmierci" 0

Parę dni temu świat obiegła informacja o nowej adaptacji gry "The House of the Dead" za którą odpowiedzieć ma Paul. W.S. Anderson, a jej gwiazdą wybrano Isabelę Merced. Nie spodobało się to reżyserowi własnej adaptacji, filmu Dom śmierci z 2003 roku Uwe Bollowi, który wypowiada wojnę i planuje nakręcić sequel.

Boll mocno skrytykowany i uznany za jedną z najgorszych adaptacji gier Dom śmierci, najwidoczniej uważa za dobry film, gdyż na wieść o planach SEGI mocno się zdenerwował i zapowiedział powstanie kontynuacji swojego dzieła. Reżyser nie posiada jednak prawdopodobnie funduszy na swój projekt. Założył on bowiem zbiórkę – TUTAJ macie do niej link – na jak sam nazwał "nieoficjalną kontynuację" zatytułowaną 23 Years Later: Return to Zombie Island. Uważa, że na pokrycie kosztów produkcji wystarczy mu zaledwie 20 tysięcy dolarów.

Reżyser opisuje 23 Years Later: Return to Zombie Island jako prawdziwą kontynuację horroru, wykonaną w starym stylu — efekty praktyczne, prawdziwa krew, prawdziwe lokalizacje.

Boll wypowiedział się także na temat kunsztu Andersona nazywając go bardzo złym reżyserem. To nie pierwszy raz kiedy wypowiada się on krytycznie o innych twórcach. Raz Boll poszedł nawet o krok dalej i skomentował swoje dokonania filmowe, nazywając się jedynym geniuszem w całym tym pieprzonym biznesie filmowym.

Poniżej macie filmik ogłaszający projekt Bolla.

A TUTAJ link do newsa o planowanej adaptacji Andersona.

Źrodło: World of Reel