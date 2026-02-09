Keira Knightley i Alicia Vikander gwiazdami satyrycznego "The Worst" 0

Dwie utalentowane hollywoodzkie aktorki Keira Knightley i Alicia Vikander zostały obsadzone w "The Worst", nowym filmie Simona Woodsa, który debiutuje jako pełnometrażowy reżyser.

Wczytywanie... Keira Knightley, kadr z filmu "Kobieta z kabiny dziesiątej"

Woodsowi do swojego debiutu udało się zebrać gwiazdorską obsadę. Knightley i Vikander otrzymały angaż u boku Jamie Dornana i Erin Kellyman.

Opisany jako "złowieszczo rozrywkowa satyra klasowa", The Worst śledzi ucieczkę pary, która jak można się domyśleć przeradza się w katastrofę. Projekt trafi na sprzedaż na nadchodzących targach filmowych w Berlinie. Uważany jest on za „gorący towar”.

Fabuła filmu skupi się na eleganckiej i bogatej Emily Fisher (Vikander) i jej mężu Maxie, którzy zapraszają swoich równie zamożnych przyjaciół na noc do nowego zamku we Francji. Wśród gości jest grupa osób, które naprawdę nie mogą się znieść: Holly (Knightley), zmagająca się z problemami konsultantka ds. różnorodności, która ciągle się ze wszystkimi kłóci, aż dostaje migreny oraz Danny (Dornan), bystry agent talentów, który przy każdej okazji wymienia listę swoich klientów. Gdy wieczór zaczyna się rozpadać i mroczne sekrety wychodzą na jaw, kelnerka Niamh (Kellyman) znajduje się w samym środku nadchodzącego chaosu.

Chcę, żeby widzowie świetnie się bawili, oglądając "The Worst" — by wciągnęły je te żywe, przesadzone postacie komiczne, ich chaotyczne, niewygodne relacje i wszelkie kłopoty wychodzącego z tego wszystkiego. […] Budujemy film pełen zwrotów akcji […] powiedział Woods w swoim oświadczeniu.

Co Woods dotychczas ma na swoim koncie?

Debiutancka sztuka Woodsa Hansard miała premierę w National Theatre, natomiast jego krótkometrażowy film Such a Lovely Day z 2023 roku otrzymał świetnie recenzje i był nominowany do BAFTA.

Źrodło: Variety