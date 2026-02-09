Eric Bana poszuka mordercy na Hawajach - szczegóły i nowa gwiazda 2. sezonu serialu "Dzikość" 0

Dzikość to niespodziewany ubiegłoroczny hit Netflixa, który planowany jako miniserial, szybko po premierze otrzymał odnowienie na drugi sezon. Od zielonego światła minęło już ponad pół roku. Poznaliśmy właśnie pierwsze szczegóły dotyczące kolejnej serii – nową gwiazdę oraz lokalizację akcji.

W drugim sezonie do roli Kyle Turnera powróci oczywiście Eric Bana. U jego boku wystąpi zaś Shea Whigham. Jest on pierwszym aktorem oficjalnie należącym do obsady drugiej serii.

Kogo zagra Whigham?

Whigham wcieli się w Raa Burkarta, mężczyznę, który 30 lat temu przeprowadził się z Kalifornii na Hawaje. To człowiek interesu, prowadzi naraz kilka różnych przesięwzięć, niektóre z nich są nie do końca zgodne z prawem. Burkart wejdzie w konflikt z Kylem po śmierci swojego syna. Obaj mężczyźni mimo różnic, wspólnie rozpoczną poszukiwania zabójcy.

Jak wynika z opisu postaci Burkarta i poznania dzięki temu szczątkowej fabuły, akcja drugiego sezonu rozgrywać będzie się na Hawajach. Postać Erica Bana wyjedzie do parku narodowego Hawai’i Volcanoes National Park. Zostanie on wezwany do zbadania tajemniczej śmierci na wyspach, gdzie "lokalne napięcia i niestabilny, żywy krajobraz stają się nieprzewidywalną siłą".

Pierwszy sezon rozgrywał się w Parku Narodowym Yosemite. Kręcono go jednak głównie w Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie. Drugi sezon natomiast będzie realizowany na Hawajach. John Wells Productions i Warner Bros. Television nakręcą sześcioodcinkowy sezon tej wiosny.

Dla przypomnienia fabuła pierwszego sezonu:

Eric Bana wciela się w agenta jednostki dochodzeniowej Służb Parku Narodowego Yosemite, który prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa kobiety. W jego trakcie trafia na rozległy teren bezprawia, gdzie przyroda nie przestrzega żadnych zasad poza własnymi. Na jaw wychodzą mroczne sekrety parku, ale i fragmenty z przeszłości mężczyzny, o których chciałby zapomnieć.

Źrodło: Deadline