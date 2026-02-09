Zwiastuny "Scarlet", nowej animacji od Mamoru Hosoda 0

Gdy przeszłość woła o zemstę, a przyszłość kusi nadzieją, rodzą się najtrudniejsze wybory. Do polskich kin już niedługo wejdzie nowy film wizjonerskiego reżysera Mamoru Hosody – Scarlet. Tylko Hity prezentują pierwsze materiały wideo zapowiadające tą japońską produkcję.

Wczytywanie... "Scarlet"

Nominowany do Oscara Hosoda powraca z przejmującą, zakrzywiającą czasoprzestrzeń animowaną opowieścią o średniowiecznej, dzierżącej miecz księżniczce, która wyrusza w niebezpieczną podróż, by pomścić śmierć ojca.

Gdy jej misja się nie powodzi, ciężko ranna Scarlet trafia do "Zaświatów", w których spotyka młodego idealistę z naszej teraźniejszości. Chłopak pomaga jej uleczyć rany i pokazuje, że przyszłość może być wolna od goryczy i gniewu. Gdy Scarlet znów zmierzy się z zabójcą ojca, będzie musiała stoczyć swoją najtrudniejszą bitwę. Czy uda jej się przerwać cykl nienawiści i odnaleźć sens życia inny niż zemsta?

Hosoda odpowiada zarówno za scenariusz jak i reżyserię filmu Scarlet. Za produkcję zaś odpowiadają Nobuyuki Iinuma, Yuichiro Saito, Toshimi Tanio i Nozomu Takahashi.

Scarlet do kin wejdzie 27 lutego.

Poniżej wspomniane materiały wideo:

Źrodło: Tylko Hity