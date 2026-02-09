Szalona domatorka, fanka amerykańskiego kina grozy i science-fiction

Zwiastuny "Scarlet", nowej animacji od Mamoru Hosoda 0

Gdy przeszłość woła o zemstę, a przyszłość kusi nadzieją, rodzą się najtrudniejsze wybory. Do polskich kin już niedługo wejdzie nowy film wizjonerskiego reżysera Mamoru HosodyScarlet. Tylko Hity prezentują pierwsze materiały wideo zapowiadające tą japońską produkcję.

"Scarlet"

Nominowany do Oscara Hosoda powraca z przejmującą, zakrzywiającą czasoprzestrzeń animowaną opowieścią o średniowiecznej, dzierżącej miecz księżniczce, która wyrusza w niebezpieczną podróż, by pomścić śmierć ojca.

Gdy jej misja się nie powodzi, ciężko ranna Scarlet trafia do "Zaświatów", w których spotyka młodego idealistę z naszej teraźniejszości. Chłopak pomaga jej uleczyć rany i pokazuje, że przyszłość może być wolna od goryczy i gniewu. Gdy Scarlet znów zmierzy się z zabójcą ojca, będzie musiała stoczyć swoją najtrudniejszą bitwę. Czy uda jej się przerwać cykl nienawiści i odnaleźć sens życia inny niż zemsta?

Hosoda odpowiada zarówno za scenariusz jak i reżyserię filmu Scarlet. Za produkcję zaś odpowiadają Nobuyuki Iinuma, Yuichiro Saito, Toshimi Tanio i Nozomu Takahashi.

Scarlet do kin wejdzie 27 lutego.

Poniżej wspomniane materiały wideo:


Źrodło: Tylko Hity

