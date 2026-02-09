"Wpatrując się w słońce" - zwiastun niemieckiego kandydata do Oscara 0

M2 Films prezentuje nową zapowiedź niemieckiego kandydata do Oscara, dramatu Wpatrując się w słońce. Materiał ten informuje o zmianie daty kinowej premiery filmu.

Wpatrując się w słońce pierwotnie w polskich kinach zadebiutować miało 30 stycznia 2026 roku. Nową datą premiery jest 6 marca.

Film jak twierdzą krytycy łączy ulotność i melancholię Przekleństw niewinności Sofii Coppoli z monumentalnym i nowatorskim charakterem Strefy interesów Jonathana Glazera. To filmowa opowieść, która zdaniem polskich recenzentów, mogłaby być ekranizacją bestsellerowej książki "Chłopki" Joanny Kuciel-Frydryszak.

Poniżej wspomniana zapowiedź:

Wpatrując się w słońce to poruszający portret kilku pokoleń dziewcząt i kobiet na niemieckiej wsi. Wizjonerski, epicki, intymny i poruszający do głębi. Na jednej farmie w północnych Niemczech, w różnych momentach XX i XXI wieku, dorastają cztery dziewczyny: Alma, Erica, Angelika i Lenka. Choć dzieli je czas, każda z nich doświadcza podobnych emocji – pierwszej miłości, buntu i rodzinnych napięć. Ich historie splatają się, odsłaniając tajemnice, które przez lata pozostawały w ukryciu.

Reżyserką i współautorką scenariusza jest Mascha Schilinski, znana z autorskiego stylu i głęboko emocjonalnych portretów kobiet.

Źrodło: M2 Films