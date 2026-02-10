Ahoj przygodo! Kurs na Grand Line! Zobacz pełny zwiastun 2. sezonu "One Piece" 0

Netflix zaprezentował pełny zwiastun drugiego sezonu aktorskiego serialu One Piece, który z nowymi odcinkami powraca już w marcu. Przygotujcie się na kurs pełen akcji i przygody.

Wczytywanie... "One Piece"

Serial będący doskonałą adaptacją mangi Eiichiro Ody opowiada o przygodach pirackiej załogi na morzach i oceanach. W drugim sezonem pojawią się jeszcze groźniejsi przeciwnicy i jeszcze ryzykowniejsze wyzwania. Luffy i Słomkowe Kapelusze wyruszają w rejs po Grand Line – legendarnym odcinku oceanu, gdzie na każdym kroku czekają na nich niebezpieczeństwa i niesamowite przygody. Podczas podróży przez tę nieprzewidywalną krainę w poszukiwaniu największego skarbu świata napotkają dziwaczne wyspy i wielu nowych, groźnych wrogów.

Opublikowany zwiastun oferuje pierwsze spojrzenie na Katey Sagal jako dr Kureha, Clive'a Russella jako Crocusa oraz więcej przebłysków Mikaeli Hoover jako głosu Tony’ego Tony’ego Choppera.

Powracająca załoga Słomkowego Kapelusza to Iñaki Godoy jako Monkey D. Luffy, Mackenyu jako Zoro, Emily Rudd jako Nami, Jacob Romero jako Usopp oraz Taz Skylar jako Sanji. Z pierwszego sezonu, choć w ograniczonych rolach, powrócą także Jeff Ward jako Buggy, Vincent Regan jako admirał Garp, Morgan Davies jako Koby oraz Aidan Scott jako Helmeppo.

Drugi sezon noszący podtytuł Kurs na Grand Line, na który składa się osiem odcinków zadebiutuje 10 marca. Netflix oszczędzi Nam w przypadku tej produkcji premiery podzielonej na części.

Trzeci sezon serialu jest już produkowany w Kapsztadzie od prawie trzech miesięcy i ma się pojawić na Netflix w 2027 roku.

Źrodło: Netflix