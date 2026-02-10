"Fleak. Futrzak i ja" - przybysz z innego wymiaru trafi do polskich kin już w marcu 0

Już 20 marca na ekrany kin w całej Polsce trafi barwna animacja Fleak. Futrzak i ja. To pełen przygód, energii i humoru film animowany dla całej rodziny, który zabierze widzów na spektakularną podróż do innego wymiaru. Polski dystrybutor Młode Horyzonty prezentuje oficjalny zwiastun animacji.

Wczytywanie...

Bohaterem filmu jest jedenastoletni Tomek, którego codzienność po tragicznym wypadku diametralnie się zmienia. Chłopiec traci zdolność chodzenia, oddala się od rodzeństwa i zamyka na świat. Wszystko nabiera jednak nowego tempa i kolorów, gdy poznaje Fleaka – włochatego, zabawnego przybysza z innego wymiaru. Razem wyruszają w niezwykłą wyprawę do fantazyjnego świata pełnego niespodzianek, niebezpieczeństw i niezwykłych stworzeń, w której Tomek odkrywa siłę odwagi.

Fleak. Futrzak i ja to międzynarodowa koprodukcja Finlandii, Polski, Francji i Malezji, realizowana z udziałem polskiego studia Animoon.

Film w reżyserii Jens Møller przybliża wątki relacji rodzinnych, emocji i oswajania lęków, pokazując je jako element drogi bohatera. Tytułowy Fleak staje się przewodnikiem po świecie wyobraźni, która pomaga Tomkowi przejść przez najtrudniejsze momenty, odnaleźć się w nowej rzeczywistości i odzyskać wiarę w siebie oraz własne możliwości.

Źrodło: Młode Horyzonty