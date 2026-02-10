"Spider-Noir" z oknem premiery. To już niedługo 0

Oczekiwany niecierpliwie przez fanów komiksów serial Spider-Noir zadebiutuje w pierwszej połowie tego roku. Poznaliśmy okno premiery produkcji.

Wczytywanie... "Spider-Noir"

Spider-Noir ma trafić do publiczności wiosną tego roku. Dokładna data premiery zostanie dopiero ujawniona. To jednak duże zawężenie czasowe, w porównaniu do dotychczasowej daty debiutu przypadającej po prostu na rok 2026. Serial najpierw zadebiutuje na kanale MGM+, a następnie trafi na Prime Video.

Spider-Noir to serial aktorski oparty na komiksie Marvela "Spider-Man Noir". Opowiada on historię starzejącego się pechowego prywatnego detektywa (w tej roli Nicolas Cage) w Nowym Jorku lat 30., który musi zmierzyć się ze swoim dawnym życiem jako jedyny i niepowtarzalny superbohater miasta.

Cage wcześniej podkładał głos Spider-Noira w Spider-Man Uniwersum, jednak ta wersja Spider-Mana była wariantem Petera Parkera, natomiast postać, którą gra w Spider-Noir to Ben Reilly. Powód zmiany tożsamości zostanie wyjaśniony w serialu.

Oprócz Cage’a, w obsadzie w stałych rolach znaleźli się Lamorne Morris, Brendan Gleeson, Abraham Popoola, Li Jun Li, Karen Rodriguez i Jack Huston. Showrunnerami serii są Oren Uziel i Steve Lightfoot. Pierwsze dwa odcinki wyreżyserował Harry Bradbeer, który pełni również funkcję producenta wykonawczego.

Co ciekawe serial będzie można obejrzeć w dwóch różnych wariantach kolorystycznych – w kolorze i w czerni i bieli.

Źrodło: ComingSoon