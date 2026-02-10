Nick Jonas w kolejnym hollywoodzkim projekcie 0

Nick Jonas, który zaczynał jako „gwiazdka” Disney’a w ostatnim czasie coraz częściej występuje w poważniejszych produkcjach. Na swoim koncie ma udział w wojennym Midway czy komediodramacie The Good Half. Teraz otrzymał angaż w thrillerze "Bodyman", gdzie przyjdzie mu walczyć o życie.

Wczytywanie... Nick Jonas, kadr z filmu "Midway"

Film wyreżyseruje Gary Fleder, a scenariusz napisał Byron Balasco. Zdjęcia do projektu mają rozpocząć się w czerwcu tego roku.

Bodyman skupi się na brutalnej walce o władzę, a ostatecznie o przetrwanie, która rozgrywa się podczas rodzinnych świąt Bożego Narodzenia. Gdy ekscentryczny miliarder niespodziewanie cały swój majątek wraz z prywatną firmą wojskową przepisuje swojemu wieloletniemu i lojalnemu ochroniarzowi (w tej roli Nick Jonas), rozpoczyna się walka o fortunę. Zebrana na okres świąt rodzina miliardera zrobi wszystko, aby nie zostać „na lodzie”.

Jak o swoim filmie mówi Fleder, Bodyman będzie pełnym napięcia thrillerem z inteligentnym i zwięzłym scenariuszem, dającym Jonasowi możliwość ukazania wszystkiego co potrafi – przez fizyczną intensywność, aż po emocjonalną głębię.

Film zostanie wystawiony na nadchodzącym European Film Market.

Źrodło: Variety