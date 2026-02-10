"Erupcja" - pierwsza zapowiedź filmu z Charli XCX. Akcja przenosi Nas do... Warszawy 0

Światło dzienne na większą skalę niż tylko festiwalową ujrzy w końcu jeden z filmów z Charli XCX. Mowa o "Erupcji", dramacie z nutą romansu, który zadebiutował we wrześniu ubiegłego roku na festiwalu w Toronto. W sieci pojawił się zwiastun produkcji zdradzający jej kinową premierę.

Miłosny wypad zamienia się w retrospektywną podróż. Romantyczne wakacje wymykają się spod kontroli, gdy wybuch wulkanu unieruchamia Bethany i jej przyszłego narzeczonego, Roba, w Warszawie. Bethany traktuje to wydarzenie jako znak, by pozbyć się bagażu, zarówno tego emocjonalnego, jak i dosłownego. Zrywa z Robem, spotyka się z przyjaciółką z dzieciństwa Nel i włóczy się po loftach, klubach i zaułkach, jednocześnie zaplątując się w emocjonalną sieć, która wystawia na próbę jej poczucie własnej wartości.

Erupcję wyreżyserował Pete Ohs pracując na scenariuszu swoim, Charli XCX i Leny Góry. W obsadzie dramatu są m.in. Charli XCX, Lena Góra, Will Madden, Jeremy O. Harris, Agata Trzebuchowska i Maja Michnacka.

Film trafi do kin 14 kwietnia 2026 roku. Polska data jego debiutu nie została jeszcze potwierdzona.

Źrodło: Youtube