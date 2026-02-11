Rachel Weisz i niebezpieczna miłosna fascynacja w zwiastunie serialu "Vladimir" 0

Netflix prezentuje zwiastun serialu "Vladimir". Wbrew pierwszym skojarzeniom jakie na pewno się Wam nasuną, nie ma on nic wspólnego z niesławnym prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Produkcja opowie o sile miłosnego pożądania, która może być tak wielka, że popycha do szalonych czynów.

Vladimir to miniserial z Rachel Weisz i Leo Woodallem w rolach głównych. Opowiada on o namiętnej, ale lekkomyślnej profesor literatury, której świat zaczyna się rozpadać, gdy niebezpiecznie uzależnia się od swojego magnetycznego nowego kolegi z pracy. Romans ten komplikuje jej już trudną sytuację małżeńską i zawodową.

Uwodzenie i obsesja zderzają się w tej produkcji pełnej zakazanych pragnień, ostrego dowcipu oraz charyzmatycznych, nieprzewidywalnych postaci. Gdy granice się zacierają, a sekrety zaczynają buzować, kobieta zaryzykuje wszystko, aby urzeczywistnić swoje najbardziej skandaliczne fantazje.

Poniżej wspomniana zapowiedź:

Serial powstał w oparciu o powieść Julii May Jonas, która jest także scenarzystką i producentką. Obsadę uzupełniają John Slattery, Ellen Robertson, Jessica Henwick, Matt Walsh, Kayli Carter i Louise Lambert.

Na Vladimira składa się osiem odcinków. Ich premiera w serwisie Netflix już 5 marca 2026 roku.

Źrodło: Netflix