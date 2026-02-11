Oficjalnie! "F1: Film" dostanie sequel 0

F1: Film, produkcja Apple Studios, dystrybuowana przez Warner Bros., osiem miesięcy po premierze doczekała się oficjalnego potwierdzenia kontynuacji.

Wczytywanie... "F1: Film"

O planowanym sequelu było słychać już zaledwie miesiąc po premierze filmu. Wtedy jednak studio dopiero analizowało zarobek i możliwości powrotu na tor. Po kilku miesiącach decyzja zapadła. Informację o powstaniu sequela podał producent Jerry Bruckheimer podczas rozmowy z BBC dotyczącej nadchodzących Oscarów.

Czy Brad Pitt pojawi się w sequelu?

Bruckheimer nie podał jednak żadnych szczegółów dotyczących fabuły ani obsady, zwłaszcza najważniejszej informacji dotyczącej powrotu Brada Pitta. Projekt jest na razie prawdopodobnie dopiero w bardzo wczesnej fazie rozwoju.

W F1: Film Pitt gra Sonny’ego Hayesa, wypalonego kierowcę, który dostaje szansę na odkupienie, gdy były kolega z zespołu prosi go o udział w jego zespole F1. Głównym priorytetem Sonny’ego jest mentorowanie Joshuy Pearce’a (Damson Idris), pewnego siebie debiutanta, który wciąż musi się wiele nauczyć.

Joseph Kosinski wyreżyserował F1: Film na podstawie scenariusza napisanego przez Ehrena Krugera. Wydany w czerwcu 2025 roku film zarobił ponad 633 miliony dolarów na całym świecie, co jest najwyższym wynikiem w historii filmu Apple Studios. Oprócz tego obraz otrzymał cztery nominacje do Oscara, w tym za najlepszy film.

Źrodło: ComingSoon