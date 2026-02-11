"Mgła" Stephena Kinga po raz kolejny trafi na ekran. Mike Flanagan wyreżyseruje adaptację noweli 0

"Mgła", słynna nowela Stephena Kinga ze zbioru "Szkieletowa załoga", po raz trzeci trafi na szklany ekran. Kontrakt na reżyserię adaptacji podpisał Mike Flanagan, któremu twórczość amerykańskiego pisarza grozy nie jest obca.

"Mgła" (2007)

Flanagan ma już na swoim koncie trzy adaptacje filmowe dzieł Kinga – Doktor Sen, Gra Geralda oraz Życie Chucka. Obecnie zaś pracuje nad serialami Carrie i Mroczna wieża. One również opierają się na twórczości wspomnianego pisarza. Jak widać jednak dla Flanagana to za mało. Podjął się jeszcze trzeciego projektu od Kinga jakim jest adaptacja Mgły.

Na stanowisko reżysera i scenarzysty Mgły Flanagana wybrało studio Warner Bros. Filmowiec ten w ostatnich latach umocnił swoją pozycję jako twórca projektów grozy. Uważany jest w branży za jednego z lepszych i ciekawszych reżyserów.

O czym opowiada nowela "Mgła"?

Mgła przedstawia grupę osób uwięzionych w supermarkecie z powodu tajemniczej mgły, która nagle się pojawia. Szybko okazuje się, że kryje się w niej coś zabójczego i przerażającego. Jednak tak naprawdę to nie mgła stanowi największe zagrożenie, bowiem w obliczu paniki najbardziej nieprzewidywalna jest ludzka natura.

Wczesna faza rozwoju.

Data premiery ani członkowie obsady filmu Mgła nie są na razie znani. Projekt jest we wczesnej fazie rozwoju. Flanagan ma jeszcze w swoim harmonogramie Egzorcystę z Scarlett Johansson z datą premiery w 2027 roku. Tym samym nie wiadomo na razie którym ze swoich licznych projektów zajmie się najpierw.

