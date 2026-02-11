"The Mummy 4" ma datę premiery! Gwiazdy serii w obsadzie 2

Mumia powróci jednak z kolejną częścią. Universal Pictures zaplanowało premierę "The Mummy 4" na 2028 rok. W filmie tym powrócą gwiazdy serii i laureaci Oscara Brendan Fraser i Rachel Weisz.

W listopadzie ubiegłego roku pojawiła się informacja, że aktorzy prowadzą rozmowy o powrocie do roli. Po kwartale poznaliśmy oficjalną decyzję studia w sprawie angaży i powstania sequela. Za kamerą staną Matt Bettinelli-Olpin i Tyler Gillett, czyli Radio Silence. Scenariusz napisze zaś David Coggeshall. The Mummy 4 ma trafić do amerykańskich kin 19 maja 2028 roku.

Fraser i Weisz to na razie jedyni członkowie obsady sequela. Powrócą oni do swoich słynnych ról łobuzerskiego amerykańskiego poszukiwacza przygód i byłego żołnierza Legii Cudzoziemskiej Ricka O’Connella oraz angielskiej egiptolożki Evelyn Carnahan.

Fraser wystąpił we wszystkich trzech filmach z serii Mumia, nie wliczając w to oczywiście reboota z Tomem Cruisem. Weisz pojawiła się zaś tylko w dwóch pierwszych produkcjach – Mumia i Mumia powraca. W Mumia: Grobowiec Cesarza Smoka zastąpiła ja Maria Bello.

Seria "Mumia" z Brandanem Fraserem dotychczas zarobiła ponad 1,2 miliarda dolarów.

