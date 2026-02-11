Zjawiskowa podróż poza granice wyobraźni - oto zwiastun "Drzewa magii" 0

Kino Świat prezentuje pierwszy zwiastun spektakularnej i pełnej ciepła ekranizacji serii książek dla dzieci autorstwa Enit Blydon. "Drzewo magii" przeniesie widzów do fantastycznych krain i zabierze na zapierające dech w piersiach przygody. Premiera wiosną.

Polly i Tim wraz z trójką dzieci to współczesna rodzina, która staje przed koniecznością przeprowadzenia się na odległą angielską prowincję. Wkrótce po przyjeździe okazuje się, że najmłodsi muszą obejść się bez Wi-Fi i ukochanych elektronicznych gadżetów oraz odkryć uroki świata na świeżym powietrzu. Podczas eksploracji okolicznych lasów trafiają na niezwykłe drzewo, zamieszkane przez barwne, ekscentryczne istoty. Jeśli odważą się wspiąć na jego szczyt, czekają na nie fantastyczne krainy, pełne zapierających dech przygód. Dzięki magicznym doświadczeniom rodzina na nowo uczy się bycia razem i odkrywa, jak ważne jest wzajemne wsparcie i bliskość.

Poniżej wspomniany zwiastun:

W role rodziców wcielają się Andrew Garfield oraz Claire Foy. Towarzyszą im m.in. Nicola Coughlan, Rebecca Ferguson oraz Jessica Gunning. Scenariusz jest dziełem Simon Farnaby’ego, współscenarzysty hitów Paddington 2 i Wonka. Za reżyserię odpowiada Ben Gregor.

Drzewo magii trafi na kinowe ekrany już 29 maja 2026 roku.

A oto jak prezentuje się plakat filmu:

