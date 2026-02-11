Kontrowersyjna historia spadkobierczyni fortuny L'Oréal w "Najbogatszej kobiecie świata" - zobacz zwiastun 0

Galapagos Films prezentuje zwiastun francuskiego dramatu Najbogatsza kobieta świata. Obraz ten zadebiutował na festiwalu w Cannes. Produkcja inspirowana jest skandalem towarzysko-finansowym, który wstrząsnął Francją w pierwszej dekadzie XXI wieku.

Wczytywanie... "Najbogatsza kobieta świata"

Film nawiązuje do postaci legendarnej spadkobierczyni fortuny L’Oréal i kontrowersji związanych z jej wieloletnią relacją z pewnym fotografem, któremu przekazywała majątek o znacznej wartości.

Rodzinne sekrety, astronomiczne darowizny, medialna wojna, w której wszystkie chwyty są dozwolone, teraz zostaną pokazane na dużym ekranie. W roli tytułowej występuje laureatka Złotego Globu i Cezarów, ikona europejskiego kina – Isabelle Huppert. Aktorka wciela się w zniuansowaną postać najbogatszej kobiety świata Marianne Farrère, w filmie o władzy, manipulacji i konfliktach rodzinnych w reżyserii Thierry'ego Klify.

Za fasadą kobiety biznesu stopniowo ujawnia się jej prawdziwa natura pod wpływem kontaktu z fotografem Pierre-Alainem Fantinem, granym przez Laurenta Lafitte'a. Przyjacielska relacja z dużymi pieniędzmi w tle, nie wszystkim przypada do gustu, szczególnie córce miliarderki Frédérique, którą gra Marina Foïs.

Najbogatsza kobieta świata zadebiutuje na ekranach polskich kin już 13 marca 2026 roku.

Źrodło: Galapagos Films