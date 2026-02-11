Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Nie żyje James Van Der Beek. Był gwiazdą kultowego serialu "Jezioro marzeń" 0

James Van Der Beek, amerykański aktor znany przede wszystkim z roli Dawsona Leery’ego w serialu "Jezioro marzeń", zmarł w Teksasie. Informację o śmierci potwierdziło biuro koronera hrabstwa Travis. Przyczyna zgonu nie została podana do publicznej wiadomości.

Krótko po pojawieniu się informacji w mediach głos zabrała żona aktora, Kimberley Van Der Beek. W opublikowanym w mediach społecznościowych oświadczeniu napisała, że jej mąż "odszedł z odwagą, wiarą i godnością", prosząc jednocześnie o uszanowanie prywatności rodziny.

W 2024 roku Van Der Beek ujawnił, że zmaga się z trzecim stadium raka jelita grubego.

Van Der Beek zyskał popularność pod koniec lat 90. jako tytułowy bohater serialu "Jezioro marzeń" (oryginalny tytuł to "Dawson’s Creek"). Serial stał się jednym z kluczowych tytułów młodzieżowej telewizji przełomu dekad, a rola Dawsona na trwałe wpisała się do popkultury. Aktor wystąpił również m.in. w filmach z serii "Straszny film", "Luz Blues" oraz serialu "Nie zadzieraj z zołzą spod 23". W kolejnych latach pojawiał się w rolach epizodycznych w takich produkcjach jak "Jak poznałem waszą matkę", "Pogoda na miłość" czy "Pose".

James Van Der Beek pozostawił żonę Kimberley oraz sześcioro dzieci.

Źrodło: TMZ