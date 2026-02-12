Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Kolejna gra na wielkim ekranie. "Helldivers" z Jasonem Momoą i datą premiery 0

Jason Momoa zagra główną rolę w filmowej adaptacji "Helldivers", opartej na bestsellerowej serii gier wideo od PlayStation Studios. Projekt powstaje dla Sony Pictures oraz PlayStation Productions, a jego kinową premierę wyznaczono na 10 listopada 2027 roku.

Wczytywanie... "Minecraft: Film"

Dla Momoy będzie to trzecia z rzędu wysokobudżetowa produkcja bazująca na growej marce, po "Minecraft: Film" oraz tegorocznym "Street Fighterze". Za scenariusz odpowiada Gary Dauberman, a w gronie producentów znaleźli się m.in. Justin Lin, Hutch Parker, Asad Qizilbash i Carter Swan. Projekt wpisuje się w długofalową strategię Sony polegającą na rozwijaniu filmowych i serialowych adaptacji własnych marek gamingowych.

Akcja gry "Helldivers" osadzona jest w XXII wieku i koncentruje się na oddziałach szturmowych wysyłanych do walki z zagrożeniami dla ludzkości w imię tzw. zarządzanej demokracji Super Earth. W praktyce oznacza to widowiskowe starcia z mechanicznymi Automatami oraz gigantycznymi Terminidami – rasami, które powracają po przegranej w Pierwszej Wojnie Galaktycznej.

Pierwsza odsłona gry zadebiutowała w 2015 roku i spotkała się z uznaniem krytyków, jednak to sequel z 2024 roku okazał się przełomem komercyjnym. Tytuł sprzedał się w 12 milionach egzemplarzy w ciągu zaledwie 12 tygodni, stając się najszybciej sprzedającą się grą w historii PlayStation Studios.

Źrodło: The Hollywood Reporter