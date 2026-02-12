Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Apple przejmuje pełnię praw do "Rodzielenia". Czwarty sezon już w planach 0

Apple konsekwentnie wzmacnia swoje portfolio autorskich produkcji. Jak informuje "Deadline", koncern sfinalizował pod koniec ubiegłego roku umowę przejęcia pełni praw własności intelektualnej do serialu "Rozdzielenie" od firmy produkcyjnej Fifth Season. Wartość transakcji ma wynosić nieco poniżej 70 mln dolarów.

Dotychczas to Fifth Season odpowiadało za produkcję dwóch pierwszych sezonów nagradzanego Emmy dramatu i było właścicielem IP. Po zawarciu umowy studio pozostanie przy projekcie jako producent wykonawczy, jednak sama realizacja trafi bezpośrednio pod Apple Studios. Oznacza to istotną zmianę strukturalną, bowiem "Rozdzielenie" stanie się w pełni wewnętrzną produkcją Apple.

Decyzja ma wymiar zarówno strategiczny, jak i finansowy. Serial, którego budżet sięgał nawet 20 mln dolarów za odcinek, był w przeszłości obciążony problemami produkcyjnymi, a znaczną część kosztów miało ponosić Fifth Season. Przejęcie praw przez Apple upraszcza model finansowania i daje platformie pełną kontrolę nad dalszym rozwojem marki.

Trzeci sezon został już oficjalnie zamówiony, a zdjęcia mają rozpocząć się latem tego roku. Według informacji branżowych czwarta odsłona jest praktycznie przesądzona i została uwzględniona w planach Apple Studios. Twórcy celują obecnie w czterosezonową strukturę całości. Na ten moment nie ma decyzji dotyczącej piątego sezonu, choć zespół kreatywny pozostaje otwarty na rozwijanie uniwersum, w tym potencjalne prequele czy spin-offy.

Źrodło: Deadline