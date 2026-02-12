Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Leonardo DiCaprio potwierdza zdjęcia do "What Happens at Night" za dwa tygodnie 0

Leonardo DiCaprio potwierdził, że jego kolejny projekt z Martinem Scorsese, czyli "What Happens at Night", rozpocznie zdjęcia za dwa tygodnie. Aktor weźmie udział w produkcji realizowanej w Pradze, gdzie reżyser kontynuuje obecnie prace przygotowawcze.

Informacja padła podczas spotkania z publicznością na Santa Barbara Film Festival, które odbyło się w ramach kampanii oscarowej promującej film "Jedna bitwa po drugiej". W nowym filmie Scorsesego DiCaprio zagra u boku Jennifer Lawrence. Szczegóły fabuły pozostają na razie nieujawnione, jednak tempo przygotowań wskazuje, że projekt wchodzi w decydującą fazę produkcyjną.

Podczas Q&A powrócił również temat biografii Franka Sinatry, nad którą Scorsese i DiCaprio pracują od kilku lat. Projekt miał pierwotnie wejść na plan latem 2024 roku, jednak został wstrzymany z powodu braku pełnej akceptacji ze strony rodziny artysty. Zapytany o status filmu, DiCaprio odpowiedział krótko, że jest on wciąż w planach.

Scorsese planował stworzyć portret Sinatry bez wygładzania biografii, koncentrując się na latach 1950–1957, czyli okresie zawodowego kryzysu wokalisty oraz jego burzliwego małżeństwa z Avą Gardner. To właśnie ten etap życia artysty, obejmujący upadek kariery i późniejszy powrót dzięki roli w "Stąd do wieczności", miał stanowić oś dramaturgiczną filmu.

Najwięcej kontrowersji wzbudzać miało przedstawienie ciemniejszych rozdziałów biografii Sinatry. Nancy i Tina Sinatra miały wyrażać wątpliwości wobec pełnego odsłonięcia prywatnych i zawodowych porażek artysty. Sam Scorsese przyznawał wcześniej, że trudno opowiadać o tak złożonej postaci, pomijając jej mniej wygodne aspekty.

Źrodło: World of Reel