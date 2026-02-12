CANAL+ potwierdza! Powstanie 6. sezon "The Office PL" 0

Serial komediowy The Office PL to jedna z najgorętszych polskich produkcji ostatnich lat. Tym samym wiadomość od Canal+ niesamowicie cieszy. Produkcja powróci w tym roku z szóstym sezonem!

Nad nowymi odcinkami pracuje ten sam zespół twórców, odpowiedzialny za dotychczasowy sukces serialu, co zagwarantuje spójność stylu, humoru i tonu znanych z poprzednich sezonów.

Emisja szóstego sezonu jest zaplanowana na ten rok. Zdjęcia do niego rozpocząć mają się już wiosną. Do obsady wrócą ukochane postacie, a w nowych odcinkach nie zabraknie także gościnnych występów, zwrotów akcji i świeżych wątków, które rozwijają portret biurowej rzeczywistości siedleckiego giganta.

Poniżej oficjalne ogłoszenie 6. sezonu na Instagramie:

Ogromnie cieszy nas, że "The Office PL" doczeka się już szóstej odsłony. To serial, który z sezonu na sezon udowadnia swoją siłę – zarówno dzięki wiernej publiczności, jak i niezwykle utalentowanym twórcom oraz obsadzie, którzy konsekwentnie rozwijają ten świat. Jesteśmy dumni, że możemy kontynuować tę historię i jednocześnie mogę zapowiedzieć, że w kolejnych odcinkach nie zabraknie świeżej energii i niespodzianek mówi Adriana Sławińska, dyrektor ds. programowych CANAL+ Polska.

Kropliczanka to stan umysłu – cieszę się, że nie tylko mojego, ale coraz większej grupy widzów. Wchodzimy w szósty sezon z nowymi wątkami i pomysłami rozpychając się w naszym uniwersum coraz śmielej. Jestem bardzo szczęśliwy, że tworzymy ten seria od początku w stałym składzie twórców. Nadaje to całości szczerości i niezwykłego zaangażowania na każdym poziomie, czego dowodem jest to, że znowu się spotkamy na planie dodaje Maciej Bochniak, reżyser.

Za szósty sezon niezmiennie odpowie zespół: Maciej Bochniak (reżyser) oraz scenarzyści – Jakub Rużyłło, Mateusz Zimnowodzki i Mateusz Płocha pod przewodnictwem Łukasza Sychowicza. W głównych rolach ponownie zobaczymy Piotra Polaka, Vanessę Aleksander, Adama Woronowicza, Kornelię Strzelecką, Rafała Kowalskiego, Adama Bobika, Monikę Kulczyk, Mateusza Króla, Monikę Obarę, Marcina Pempusia, Jana Sobolewskiego i Milenę Lisiecką.

Źrodło: Canal+