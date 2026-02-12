Pierwszy zwiastun "Spider-Noir". Trailer dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych 0

Amazon zaprezentował wyczekiwany pierwszy zwiastun serialu Spider-Noir z Nicolasem Cagem w roli głównej. Materiał oprócz ukazania Nam tego co możemy spodziewać się po produkcji, zdradza także dokładną datę premiery serialu.

Wczytywanie... "Spider-Noir"

Zwiastun opublikowany został w dwóch wersjach kolorystycznych – czerni i bieli oraz w kolorze. Również serial dostępny będzie w takich wariantach. Jego premiera na MGM+ odbędzie się 25 maja 2026 roku. Globalnie na platformę Prime Video Spider Noir trafi 27 maja.

Materia pokazuje Nicolasa Cage’a, który gra Bena Reilly’ego, a nie Petera Parkera. Jak słyszymy jest on po prostu nazywany "Pająkiem" zamiast Spider-Manem.

Spider-Noir to serial aktorski oparty na komiksie Marvela "Spider-Man Noir". Opowiada on historię starzejącego się pechowego prywatnego detektywa (w tej roli Nicolas Cage) w Nowym Jorku lat 30., który musi zmierzyć się ze swoim dawnym życiem jako jedyny i niepowtarzalny superbohater miasta. Kiedyś Ben Reilly był superbohaterem znanym jako Pająk. Po osobistej tragedii odszedł od swojego bohaterskiego alter ego. Tylko niezwykła sprawa może wezwać tego pechowego prywatnego detektywa, by porzucił udawanie zwykłego człowieka i założył maskę z powrotem. Taka właśnie nadeszła. Reilly zbada pewną tajemnicę, a wszystko to w stylu noir.

Oprócz Cage’a, w obsadzie w stałych rolach znaleźli się Lamorne Morris, Brendan Gleeson, Abraham Popoola, Li Jun Li, Karen Rodriguez i Jack Huston. Na ekranie zobaczymy także: Abrahama Popoolę, Lukasa Haasa, Camerona Brittona, Cary'ego Christophera, Michaela Kostroffa, Scotta MacArthura i Kaia Castera. Showrunnerami serii są Oren Uziel i Steve Lightfoot. Pierwsze dwa odcinki wyreżyserował Harry Bradbeer, który pełni również funkcję producenta wykonawczego.

Źrodło: Prime Video