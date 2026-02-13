Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Bożena Dykiel nie żyje. Ikona polskiego kina i telewizji miała 77 lat

W wieku 77 lat zmarła Bożena Dykiel – aktorka filmowa, teatralna i telewizyjna, przez dekady obecna w najważniejszych produkcjach rodzimej kinematografii. Informację o jej śmierci w piątek rano przekazał w mediach społecznościowych ks. Andrzej Luter. Wiadomość została potwierdzona w rozmowie z PAP przez męża artystki, Ryszarda Kirejczyka.

Bożena Dykiel należała do pokolenia aktorów, które budowało rozpoznawalność polskiego kina lat 70. i 80. Szerokiej publiczności dała się zapamiętać z roli w "Weselu" w reżyserii Andrzeja Wajdy, a także jako Mada Muller w "Ziemii obiecanej".

Widzowie telewizyjni pamiętają ją przede wszystkim jako Miećkę Aniołową w kultowym serialu "Alternatywy 4". Z powodzeniem występowała również w filmach rozrywkowych, takich jak "Brunet wieczorową porą" czy "Wyjście awaryjne". Dla młodszej widowni była przede wszystkim Marią Ziębą z serialu Na Wspólnej, w którym występowała nieprzerwanie od 2003 roku. Ta rola przyniosła jej status jednej z najbardziej rozpoznawalnych twarzy telewizji.

Jej dorobek – obejmujący teatr, kino i telewizję – stanowi istotną część historii współczesnej polskiej kultury popularnej.

Źródło: Facebook / PAP