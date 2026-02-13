Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Stellan Skarsgård odrzucił rolę w "The Batman: Part II" 0

Pracę nad kontynuacją "Batmana" nabierają tempa. Produkcja ma wejść na plan w ciągu najbliższych trzech miesięcy, a obsada kluczowych ról jest w dużej mierze skompletowana. Jednocześnie pojawiają się informacje o problemach z obsadzeniem jednej z istotnych postaci drugoplanowych.

Według doniesień Jeffa Sneidera z programu "The Hot Mic", rola Christophera Denta, czyli ojca Harveya Denta, cały czas pozostaje nieobsadzona. Propozycję zagrania tej postaci mieli otrzymać m.in. Brad Pitt oraz Stellan Skarsgård, jednak obaj aktorzy odmówili udziału w projekcie. Na razie nie podano innego nazwiska aktora, który jest przymierzany do tej roli. Może Wy macie jakąś propozycję?

W obsadzie filmu "The Batman: Part II" znaleźli się już Sebastian Stan jako Harvey Dent oraz Scarlett Johansson w roli Gildy Dent. Do swoich ról powrócą Robert Pattinson (Bruce Wayne/Batman), Colin Farrell (Oz Cobb/Pingwin), Andy Serkis (Alfred Pennyworth), Jeffrey Wright (komisarz James Gordon) oraz Barry Keoghan (Joker).

Zdjęcia realizowane będą głównie w Warner Bros. Studios Leavesden, a także w Liverpoolu i Glasgow. Projekt, podobnie jak pierwsza część, funkcjonuje poza główną linią fabularną nowego DC Universe rozwijanego przez Jamesa Gunna i Petera Safrana, choć produkowany jest przez DC Studios.

"The Batman: Part II" trafi do kin 1 października 2027 roku.

Źrodło: The Hot Mic