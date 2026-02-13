Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Kicia Kocia w podróży" - premierowe seanse z konkursami w kinach Helios

Kicia Kocia powraca do kin! Bystra kotka i jej przyjaciele zapraszają widzów na wyjątkową podróż pełną przygód – spotkają wiele zwierząt, odwiedzą teatr, a nawet polecą samolotem!

Rezolutną Kicię Kocię czeka dużo nowych przeżyć! Ukochana bohaterka książek dla dzieci zabierze widzów na afrykańską sawannę, lotnisko i budowę placu zabaw! Nie będzie jednak sama! Będą jej towarzyszyć wierni przyjaciele – Pacek, Adelka i Julianek! Wybiorą się razem na ciekawą wycieczkę do lasu, gdzie będą poznawać jego mieszkańców. Nauczą się także segregacji śmieci oraz w świetnych humorach pójdą na swój pierwszy spektakl do teatru! Czeka ich sporo dobrej zabawy! Przyłączycie się? Filmowe opowieści na podstawie uwielbianych książek Anity Głowińskiej to nie lada fenomen – obejrzało je w kinach już ponad milion widzów! Serial „Kicia Kocia” na wielkim ekranie!

Helios zaprasza na pokazy w dniach 21-22.02 o godz. 10:30. Przed seansem czekać na Was będą quizy i zagadki do rozwiązania!

Odcinki serialu, które zobaczymy w trakcie seansów:

Kicia Kocia na lotnisku

Kicia Kocia w teatrze Kicia Kocia. Co z tymi śmieciami?

Kicia Kocia w lesie

Kicia Kocia na budowie

Kicia Kocia na afrykańskiej sawannie

Kicia Kocia. Hop, do góry!

Więcej informacji na HELIOS.PL

