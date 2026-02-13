Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Sony Pictures Animation uspokaja nastroje wokół "Spider-Verse"

Po premierze zwiastuna aktorskiego serialu "Spider-Noir" włodarze Sony Pictures Animation udzielili obszernego wywiadu dla "The Hollywood Reporter", w którym odnieśli się do planów studia na najbliższe lata. W centrum uwagi znalazł się przede wszystkim trzeci rozdział animowanej trylogii o Milesie Moralesie, czyli "Spider-Man: Beyond the Spider-Verse".

Film, którego premiera planowana jest obecnie na 18 czerwca 2027 roku, ma być odpowiedzią na produkcyjne turbulencje, jakie towarzyszyły poprzedniej części, czyli "Spider-Man: Poprzez Multiwersum". Druga odsłona serii była szeroko komentowana nie tylko ze względu na swój rozmach artystyczny, ale również napięty harmonogram i zmiany wprowadzane na późnym etapie prac.

Studio deklaruje, że przy trzeciej części wdrożono istotne zmiany w produkcji. Kluczową nowością jest zatrudnienie operatora zdjęć, czyli rozwiązania, którego wcześniejsze filmy z cyklu nie wykorzystywały. Za warstwę wizualną odpowiada Alice Brooks, znana z pracy przy takich tytułach jak "Wicked", "Tick, Tick… Boom!" czy "In the Heights: Wzgórza marzeń". Jak podkreślają prezesi Sony Pictures Animation – Kristine Belson i Damien de Froberville – Brooks wprowadza bardziej zdefiniowane podejście do prowadzenia kamery już na etapie animacji, co pozwala wcześniej wizualizować finalny efekt i ograniczyć liczbę późnych poprawek.

Belson zapytana dodatkowo o potencjalne spin-offy z postaciami Spider-Punka i Spider-Gwen, nie zdradziła szczegółów, ale potwierdziła, że projekty są rozwijane. Brak konkretów może sugerować wczesny etap prac, jednak studio najwyraźniej nie zamierza porzucać rozbudowy animowanego uniwersum.

Czy Wy też czekacie na "Spider-Man: Beyond the Spider-Verse"?

Źrodło: The Hollywood Reporter