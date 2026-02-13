Zwiastun serialu grozy "Tu zdarzy się coś strasznego" - za kamerą Polka Weronika Tofilska 0

Netflix prezentuje pierwszą zapowiedź serialu grozy "Tu zdarzy się coś strasznego", który produkują bracia Duffer, twórcy Stranger Things, a reżyseruje polka Weronika Tofilska. Kobieta zasłynęła dzięki pracy nad hitem platformy, serialem Reniferek.

Zaprezentowany materiał daje mocne uczucie niepokoju. Nie zdradza on niestety zbyt wiele z fabuły serialu. Głównie widzimy urywki różnych scen, w których cały czas słychać słowo „przepraszam”, tyle, że co rusz z ust innej osoby.

Twórcy tak opisują to czym jest Tu zdarzy się coś strasznego:

Jeśli "Carrie" jest horrorową wersją dziewczyny stającej się kobietą, a "Dziecko Rosemary" to przerażająca wersja kobiety zostającej matką, to "Tu zdarzy się coś strasznego" to horrorowe spojrzenie na kobietę zostającą żoną.

Co może być straszniejszego niż dożywotnie zobowiązanie wobec niewłaściwej osoby?

Rachel (Camila Morrone) wychodzi za mąż za pięć dni. Razem ze swoim narzeczonym, Nickym (Adam DiMarco), wyrusza do rodzinnego domu wakacyjnego, ukrytego w zaśnieżonym lesie, na kameralną ceremonię ślubu ich marzeń. Wszystko byłoby pięknie i idealnie, gdyby nie skłonność do przesądów i paranoi Rachel. Kobieta nie może pozbyć się nieustającego uczucia, że coś złego się wydarzy. Jej złowieszcze wątpliwości, połączone z serią upiornych zbiegów okoliczności i strasznych niespodzianek, zmuszają ją do zadania pytania: Co sprawia, że dwoje ludzi jest bratnimi duszami? A co gorsza, czy jest coś straszniejszego niż dożywotnia przysięga wobec niewłaściwej osoby?

Obsadę uzupełniają Jeff Wilbusch, Karla Crome, Gus Birney, Jennifer Jason Leigh, Ted Levine i Sawyer Fraser. Weronika Tofilska jest reżyserką i producentką wykonawczą. Axelle Carolyn i Lisa Brühlmann również stanęły za kamerą kilku z ośmiu odcinków serialu. Producentami wykonawczymi są także Hilary Leavitt i Andrea Sperling.

Premiera serialu na Netflix już 26 marca 2026 roku.

Źrodło: The Hollywood Reporter, Netflix